Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo, da mercoledì chiusa una rampa: il nuovo percorso

Nell’ambito degli interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti delle autostrade A29 Palermo-Mazara del Vallo e A29dir Alcamo-Trapani, a partire da mercoledì saranno avviati i lavori lungo la rampa di connessione tra A29dir e A29, normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Trapani e diretti a Mazara del Vallo.

Per consentire l’esecuzione degli interventi la rampa sarà pertanto chiusa al traffico. I veicoli provenienti da Trapani e diretti verso Mazara del Vallo dovranno quindi immettersi in A29 in direzione Palermo e uscire allo svincolo di Alcamo Ovest, dove sarà possibile invertire la marcia in direzione Mazara.

