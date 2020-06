Sabato di incendi in Sicilia, paura ad Alcamo e Castellammare: roghi anche nel Palermitano

Ancora allarme incendi in Sicilia. Un grosso rogo, con una nuvola di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, si è sviluppato nel territorio tra Alcamo e Castellammare del Golfo, sul monte Inici. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini. Sul posto i vigili del fuoco, che insieme ai forestali sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi divampati anche in provincia di Palermo.

Le squadre antincendio sono in azione a Montelepre in due fronti che minacciano le abitazioni, nel boschetto di Santa Venere e nel boschetto Montedoro, sempre nella zona delle cave vicino al paese. Roghi anche a Carini in via Aldo Moro, Bisacquino e Balestrate.

Incendio su monte Inici, le foto da Alcamo e Castellammare Incendio nel pomeriggio su monte Inici Si è levata un’alta colonna di fumo Visibile sia da Alcamo che da Castellammare Sul posto in azione squadre di vigili del fuoco e di forestali Paura tra i cittadini e diverse le segnalazioni inviate

Ieri un altro rogo aveva interessato il costone che si affaccia sulla baia del corallo a Palermo, a Sferracavallo. Le fiamme, localizzate appena sotto un hotel, hanno lambito la sede della stazione radio costiera e una villa accanto e sono state spente dall’intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero della Protezione civile, che vi ha riversato sopra diverse quantità di acqua.

© Riproduzione riservata