Convalidato l'arresto di Emilio Fede: resta ai domiciliari

Il Gip di Napoli Fabio Provvisier ha convalidato l’arresto per evasione dalla detenzione domiciliare nei confronti dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, ma non ha emesso nei suoi confronti alcuna misura cautelare, perché incompetente.

Il giudice ha anche disposto l’invio degli atti a Milano per competenza territoriale. L’ex direttore del Tg4, difeso dall’avvocato Gennaro Demetrio Paipais delegato dall’avvocato milanese Salvatore Pino, resta dunque in detenzione domiciliare in esecuzione della pena che sta scontando per il caso Ruby bis.

