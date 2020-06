Coronavirus, un solo nuovo caso in Sicilia e nessun decesso: scendono i positivi, contagi al minimo in Italia

Un nuovo contagiato (in provincia di Siracusa) nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Numeri ancora confortanti, dunque, nella nostra regione.

Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 132 (-9 rispetto a ieri), per un totale di 3073 e rimangono ricoverate 22 persone (-4) di cui 5 in terapia intensiva (-1) mentre sono 11o le persone in isolamento. Sono 2797 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Netto calo dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, 122 oggi (di cui 62 in Lombardia) contro i 218 di ieri: si tratta del dato più basso dal 26 febbraio, in pratica dall’inizio dell’epidemia. Il totale sale così a 238.833.

In calo anche i decessi, 18 oggi contro i 23 di ieri: anche in questo caso è record, visto che per trovare un dato analogo bisogna risalire al 2 marzo. Il totale delle vittime sale a 34.675. In crescita i guariti, 1.159 oggi contro i 533 di ieri, per un totale che sale a 184.585. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende sotto quota 20mila, a 19.573 (-1.064). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

In 12 regioni non si registrano morti nelle 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. E prosegue il calo dei ricoveri, scesi complessivamente sotto quota 2.000: quelli in degenza ordinaria sono 185 in meno, 1.853 in totale, mentre le terapie intensive calano di altre 12 unità, e sono 115 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.605. Infine, oggi analizzati 41.135 tamponi, in crescita rispetto ai 28.972 di ieri.

