Coronavirus, Speranza: "Prime dosi del vaccino entro fine anno"

«Ci sono molti candidati vaccini al momento, quello più promettente dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno: l’Italia ha sottoscritto un contratto con la multinazionale che lo produrrà". Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Live Non è la D’Urso.

"L’Italia è in testa in questa sfida ma sono candidati vaccini, tutta la comunità mondiale sta investendo risorse, questa è la soluzione definitiva per mettere da parte definitivamente il Covid e l’Italia è dentro questa sfida. Un contratto importante è stato firmato e le prime dosi ci verranno consegnate entro la fine dell’anno". ANSA

© Riproduzione riservata