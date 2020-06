Movida a Castellammare, stop asporto di alcolici in bottiglie di vetro dopo le 23

Stop a Castellammare del Golfo alla vendita di alcolici da asporto in contenitori di vetro dalle 23 alle 8 del mattino dal 20 giugno e fino a “cessate esigenze emergenziali su tutto il territorio comunale”. Le bevande in contenitori di vetro potranno essere consumate all'interno dei locali e nello spazio esterno concesso solo con servizio al tavolo. Alle ore 23 devono essere disattivati anche i distributori automatici.

Lo dice l'ordinanza del sindaco di Castellammare del Golfo in atto per evitare gli assembramenti serali nelle strade e piazze dopo la riapertura delle attività, per garantire il rispetto delle distanze interpersonali e limitare il disturbo della quiete pubblica.

Le bevande in bottiglia e similari in vetro, in sostanza, si potranno consumare nei locali e nelle aree concesse stando seduti ai tavoli e rispettando le distanze tra visitatori. Prevista una sanzione pecuniaria che va da 400 a 3mila euro e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni per chi non rispetta l'ordinanza .

Anticipato intanto, l'orario di chiusura al traffico di viale don Leonardo Zangara: nella frequentata cala marina, il venerdì, sabato e domenica non si potrà accedere dalle ore 17 alle 3 del mattino.

L'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Osvaldo Busi è in vigore dal 20 giugno e fino al 31 luglio e si tratta di una modifica parziale del precedente atto che invece prevedeva la chiusura a partire dalle ore 20.

Fino al 31 luglio, quindi, la cala marina sarà pedonale fino alle tre del mattino ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 17.

Disciplinata anche la circolazione stradale nel borgo di Scopello dove, nelle prossime domeniche, 21 e 28 giugno, dalle 10 alle 24 non sarà consentito l'accesso se non ai mezzi autorizzati.

