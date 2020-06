Paura a bordo del traghetto "Grimaldi" a Olbia, fiamme nel garage della nave

Un principio d’incendio è scoppiato a bordo del traghetto passeggeri «Bonaria», della Grimaldi lines in arrivo a Olbia da Livorno e con un centinaio di passeggeri a bordo. Al momento non risultano feriti o intossicati. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono scaturite da un semirimorchio nel garage della nave. Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera sono saliti a bordo e spento l’incendio Il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia, che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave.

La Cruise Bonaria della Grimaldi Lines ha completato le operazioni di ormeggio nel porto di Olbia dopo essere stata trainata dal rimorchiatore Mascalzone Scatenato del gruppo Moby dell’armatore Onorato. Le motovedette della Capitaneria hanno circondato la nave e creato le condizioni di sicurezza per consentire ai mezzi portuali di

operare per raffreddare le paratie della Bonaria. Quasi completato lo sbarco degli automezzi, mentre le persone saranno fatte scendere solo una volta accertata la presenza di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per farli muovere. Intanto i vigili del fuoco stanno già effettuando il sopralluogo nel punto da cui sono partite le fiamme, per stabilire cause e dinamiche del rogo. (ANSA).

