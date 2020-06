Maturità 2020, è il giorno dell'esame per mezzo milione di ragazzi: le fasi della prova orale e il calcolo del voto

Per mezzo milione di ragazzi è il giorno della maturità, la #MaturitàVentiVenti, come recita uno degli hashtag più diffusi sui social. Un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria. Ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi sosterranno solo la prova orale.

Per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza, sia per gli studenti che per i componenti delle commissioni, sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l’acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita da scuola.

LA MASCHERINA. Durante la permanenza negli istituti scolastici sarà obbligatorio indossare la mascherina. Solo nel corso della prova orale gli studenti potranno toglierla, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai commissari. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.

LO SVOLGIMENTO. Le 13mila commissioni d’esame, composte da sei membri interni e uno esterno, il presidente, si sono insediate lunedì e, a partire dalle 8.30 di oggi, accoglieranno le candidate e i candidati di quest’anno. Ciascuno studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest’anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anzichè 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.

IL MINISTRO. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà a Bergamo, alle 9.30 presso l’I.T.S. Giacomo Quarenghi. "Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto - spiega - ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi esami di Stato in presenza", ha detto la Azzolina.

