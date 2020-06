Allerta incendi in Sicilia martedì, a Palermo livello "arancione"

La Protezione civile regionale ha diffuso il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 16 giugno per le successive 24 ore. Per le province di Catania e Caltanissetta il livello è di «allerta"; per la provincia di Palermo il livello è di «Preallerta».

Una taglia sui piromani. Il comune di Montevago, nell’agrigentino, è pronto a metterla dopo l’incendio di vaste dimensioni che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea del bosco del Magaggiaro. «Se vedete piromani in azione informate subito le forze dell’ordine. Come Comune di Montevago stiamo valutando l’ipotesi di dare una taglia a chi segnala i piromani con foto o video in modo da poterli identificare e punirli come prevede la legge», afferma il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo esprimendo indignazione per il maxi incendio che ieri ha distrutto una grande area del bosco del Magaggiaro, polmone verde di inestimabile bellezza dotato anche di un’ampia area attrezzata che rappresenta una importante attrazione turistica per tutto il territorio belicino».

© Riproduzione riservata