Vaccino Covid, Ricciardi: "Se tutto va bene prime dosi in autunno-inverno anche in Italia"

Rispetto a un vaccino contro il nuovo coronavirus, «l'Europa è molto più avanti degli Stati Uniti» e «ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia». Quindi «ci stiamo organizzando per essere tra i paesi leader». Lo ha detto, durante la trasmissione Agora Su Rai 3, Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Speranza.

«Devo dire con piacere - ha aggiunto Ricciardi - che in questo caso l’Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti», perché il vaccino che si sta sviluppando, quello che vede unita l’Università di Oxford in collaborazione con un’azienda di Pomezia, «è in una fase di sviluppo più avanzata rispetto all’altro».

Rispetto ai tempi, ha concluso «se vanno le cose bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani».

