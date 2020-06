Riciclaggio, Irene Pivetti indagata con altri 5 a Milano: inchiesta su import-export con Cina

Irene Pivetti, è indagata per riciclaggio nell’ambito di un’indagine della procura di Milano, per cui stamattina la guardia di finanza ha eseguito delle perquisizioni. Assieme all’ex presidente della Camera sono indagate altre 5 persone.

Nel mirino degli inquirenti il gruppo di società che le fa capo e che si occupa di import-export con la Cina: secondo le indagini le sue società avrebbero contribuito a riciclare denaro nell’ambito di attività commerciali con il 'gigante d’oriente'.

Il nucleo di polizia economico finanziaria della gdf milanese ha eseguito stamattina più perquisizioni: non solo nella sua abitazione in porta Venezia, ma anche nella sede milanese di una delle società e in un’altra che non ha sede a Milano. Il pm Giovanni Tarzia coordina l’operazione, che ha avuto inizio un anno fa. AGI

