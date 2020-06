Coronavirus, dopo due giorni un nuovo contagio in Sicilia ma nessun decesso

Dopo due giorni di zero contagi, oggi la Sicilia conta un solo nuovo caso di coronavirus, registrato in provincia di Trapani, più precisamente a Marsala. Si tratta di una giovane donna, a sintomatica, rientrata da poco dalla Lombardia.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, non si registrano vittime. Sono i principali dati che emergono dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dati che confermano il trend positivo della regione, che peraltro si conferma penultima - a livello nazionale - per tasso di mortalità a causa del Covid-19. Ultima è la Basilicata. In Sicilia su 16.795 decessi, il 4,2% è stato dovuto al virus, ossia 4 persone su 100 decedute. Numeri che indicano come l'emergenza coronavirus abbia mantenuto livelli contenuti rispetto ad altre regioni italiane.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 160.639 (+2.771 rispetto a ieri), su 136.155 persone: di queste sono risultate positive 3.448 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 872 (-7), 2.300 sono guarite (+8) e 276 decedute (0).

Degli attuali 872 positivi, 60 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (0) - mentre 812 (-4) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà lunedì.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 13 (2, 152, 11);

Catania, 402 (22, 570, 100);

Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 126 (20, 382, 57);

Palermo, 262 (15, 281, 37);

Ragusa, 11 (0, 79, 7);

Siracusa, 2 (1, 220, 29);

Trapani, 16 (0, 120, 5).

© Riproduzione riservata