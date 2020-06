Immuni, Arcuri: dal 15 giugno disponibile in tutta Italia

Immuni sarà disponibile in tutta Italia a partire dal 15 giugno. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri al Tg3 invitando gli italiani a continuare a scaricare l’app per il contact tracing.

"Immuni è attiva da ieri - ha sottolineato - e servirà che il maggior numero di cittadini la utilizzi. Nei prossimi giorni inizierà a pieno titolo nelle regioni pilota e la settimana successiva alla prossima sarà disponibile sul territorio nazionale".

"Siamo in condizioni di fare fino a 90mila tamponi al giorno" - ha spiegato - la media all’inizio dell’emergenza era meno di 40mila e siamo arrivati a questo risultato con la collaborazione di tutti. Ora ci sono in maniera sufficiente i tamponi e i reagenti per l’estrazione e l’amplificazione".

Arcuri si è poi soffermato sulla fine dei divieti di spostamento tra le regioni. "Godetevi la socialità ritrovata, la

possibilità di uscire e viaggiare - ha detto - ma siate responsabili e rispettate le regole".

