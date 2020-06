È stata condannata per violenza sessuale la donna che nell’estate del 2018 ebbe un figlio con un ragazzo di 15 anni. Condannato anche il marito a 1 anno e 8 mesi per alterazione di stato civile per essersi attribuito la paternità del neonato.

Con la sentenza del tribunale di Prato, la donna che ebbe una relazione per diverso tempo con un suo studente a cui dava ripetizioni private di inglese, è stata condannata a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

