Movida, parlamentare pubblica foto di una strada di Barletta affollatissima: "Imbecilli"

La movida fa discutere. Dal Sud al Nord i giovani affollano le piazze dei pub e provocano anche la reazione del ministro dell'Interno. Ma non solo. Pure una parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli, in un post su Instagram ha pubblicato la foto di una via della movida di Barletta, in Puglia, affollatissima di persone, molte senza dispositivi di protezione.

"Questa foto l'ho fatta io questa sera - ha commentato nel post -. Me lo avevano detto ma non ci credevo. Sono andata a vedere con i miei occhi". Nel post ha aggiunto: "Quasi tutti senza #mascherina. Non curanti di quello che ci è successo. Come se nulla fosse. Imbecilli senza rispetto per la vita - scrive Ronzulli -. e neppure per chi la vita l'ha persa".

Anche il ministro Lamorgese non ha nascosto il suo disappunto: "Gli italiani in questo periodo hanno avuto un comportamento responsabile - ha detto a 'Che tempo che fa', su Rai 2 - hanno seguito le prescrizioni ed i controlli sono stati moltissimi. Certo avere reso la libertà di uscire nei giovani può aver indotto a pensare che sia tutto superato, ma così non è. E' opportuno lanciare un messaggio ai giovani: se dovesse tornare l'epidemia sarebbe un fallimento per il Paese. Supereremo questa emergenza solo se operiamo tutti con grande senso di responsabilità".

Proseguono, intanto, nella fase 2 le verifiche delle forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Sabato, informa il Viminale, sono state controllate 118.068 persone, 499 delle quali sono state sanzionate, 2 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione. Nessuna violazione riscontrata per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione perché positivi al virus. Le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 44.725, sanzionati 51 imprenditori e disposta la chiusura per 19 attività.

