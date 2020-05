Coronavirus in Italia, nuovi contagi al minimo da febbraio: 9 regioni senza decessi

Scendono i contagi da coronavirus in Italia. Oggi se ne contano 300 nuovi casi (ieri 531), per un totale di 230.158. Si tratta, pur con le dovute cautele per il basso numero di tamponi nel post weekend (35.241 oggi contro i 55.824 di ieri), dell’incremento più basso dal 29 febbraio all'inizio dell'emergenza quando i nuovi casi erano 240. Sono i dati riportati dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Prosegue anche il calo dei decessi, 92 oggi (contro i 50 di ieri, ma mancano ancora conferme sul dato lombardo), 32.877 in totale. Sono 9 le Regioni che oggi non registrano vittime: Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania.

Mentre i guariti sono 1.502 nelle ultime 24 ore (1.639 ieri) per un totale che sale a 141.981. Per effetto di questi dati, il numeri dei malati ancora «attivi» cala di altre 1.294 unità, scendendo a 55.300.

Infine, si conferma la riduzione dei ricoveri: quelli in regime ordinario calano di 428 unità (8.185 totali), le terapie intensive di 12 unità (541 in tutto). 46.574 sono i malati in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata