La Fase 2 della Sanità in Sicilia, domani ripartono gli ambulatori e le visite

Domani inizia la fase 2 degli ospedali siciliani. Riaprono, ma "in sicurezza", ambulatori e strutture che per via dell'emergenza coronavirus erano rimasti chiusi ai pazienti, se non per casi urgenti e gravi. Adesso invece si riparte, cercando di tornare alla normalità, sebbene tra misure di sicurezza per evitare nuovi contagi. L'assessorato regionale alla Salute ha inviato una circolare a tutte e strutture sanitarie con le indicazioni e le procedure da seguire.

Come riporta un articolo di Salvatore Fazio sul Giornale di Sicilia in edicola, potranno ripartire subito in ospedali e nelle Asp le prestazioni ambulatoriali, visite ed esami, con prescrizione medica contrassegnata con la lettera D (differibile). Per le prescrizioni P (programmabili) si dovrà aspettare per altre cinque settimane. Si dovrà inoltre dare precedenza ai pazienti con malattie croniche o rare e si chiede di rinviare di un mese gli interventi chirurgici ambulatoriali differibili.

Ancora, i pazienti dovranno adottare le necessarie misure di sicurezza: potranno accedere nella struttura solo 15 minuti prima dell’appuntamento e sia gli interessati che eventuali accompagnatori devono indossare sempre la mascherina e dovranno sottoporsi a specifiche verifiche. I pazienti fragili dovranno accedere ad ambienti dedicati per evitare contatti con altri malati.

