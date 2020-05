Il 25 maggio è la Giornata internazionale per i minori scomparsi

Verrà celebrata domani, in tutta Italia, la giornata internazionale per i bambini scomparsi. Si tratta di un'occasione per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche.

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha sposato una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno dei minori scomparsi. In Italia già dal 2007 è stata istituita la figura del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse con compiti di coordinamento strategico e di monitoraggio del fenomeno, di raccordo con gli organismi internazionali, di analisi dei dati che riguardano le informazioni sulle persone scomparse, dei i rapporti con i familiari e con le associazioni più rappresentative a livello nazionale che, sotto diversi profili, sono impegnate in tale ambito.

Presso le Questure esistono anche gli Uffici specialistici dedicati ai minori e a livello centrale, dal 15 marzo 2000, la Polizia di Stato collabora con l’Icmec (International Center for Missing and Exploited Children) e gestisce il sito italiano per i bambini scomparsi.

Inoltre, è attiva l’app Youpol per ricevere segnalazioni di bullismo, spaccio di droga e reati di violenza domestica. Attraverso l’App è possibile chiamare direttamente il 112 oppure trasmettere in tempo reale messaggi (anche multimediali) agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni, automaticamente georeferenziate, vengono ricevute dalle Sale Operative delle Questure. Per chi non volesse fornire i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

