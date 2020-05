Coronavirus in Sicilia, due nuovi contagi: boom di guariti, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Dopo i "contagi zero" di ieri, in Sicilia sono due i nuovi positivi nell'emergenza coronavirus registrati domenica, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Un aumento minimo che non può certamente far dimenticare il traguardo raggiunto appena 24 ore fa. Buona notizia è che per il quinto degli ultimi sette giorni non si sono registrate nuove vittime, che rimangono quindi 269. Notevole aumento dei guariti, 61 in un giorno, e dunque gli "attuali malati" di Covid-19 sono in netta discesa.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 133.249 (+1.336 rispetto a ieri), su 117.242 persone: di queste sono risultate positive 3.423 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453 (-59), 1.701 sono guarite (+61) e 269 decedute (0).

Degli attuali 1.453 positivi, 100 pazienti (-4) sono ricoverati - di cui 9 in terapia intensiva (0) - mentre 1.353 (-55) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 20 (4, 141, 11); Catania, 628 (31, 342, 98); Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 286 (30, 221, 56); Palermo, 341 (26, 199, 34);

Ragusa, 28 (0, 62, 7); Siracusa, 31 (4, 189, 28); Trapani, 14 (0, 120, 5).

