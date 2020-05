Bimbo di 10 anni muore incastrato in un cassonetto: la mamma è di Palermo

Tragedia per una mamma palermitana a Boltiere, nel Bergamasco. Il figlio di 10 anni è morto in serata per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura di un cassonetto per abiti usati.

È stata una passante ad accorgersi dell'incidente e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il bambino dalla morsa, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Immediato il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri ma sembrerebbe che il bambino si sia arrampicato sul cassonetto per recuperare qualcosa rimanendo poi incastrato.

Il bambino era il secondo di cinque figli di Anna Maria Gambino, 37 anni originaria di Palermo e adesso in una struttura per superare lo shock. Il padre invece si trova all'estero.

© Riproduzione riservata