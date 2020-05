Totti e Ilary Blasi a passeggio per Roma con la mascherina, nessuno li riconosce

Per una volta niente selfie e autografi per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma si è concesso una passeggiata per le vie del centro, camminando indisturbato tra Pantheon, via del Corso e Fontana di Trevi. Con lui la moglie Ilary Blasi.

Nessuno li ha riconosciuti perché indossavano una mascherina nera. La notizia si è saputa solo a cose fatte grazie ai video e alle foto pubblicate da Totti e Blasi su Instagram.

"Detto, fatto", ha commentato l'ex capitano della Roma. Mentre la moglie ha montato le immagini sulle note di "Domenica bestiale".

© Riproduzione riservata