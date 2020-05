Fase 2, in overbooking il volo Roma-Palermo: passeggeri imbarcati su altro aereo

Due mesi e mezzo di lockdown che fanno salire il desiderio di tornare in Sicilia. Senonchè il primo volo va in overbooking e costringe i passeggeri a riprogrammare la propria partenza. È accaduto oggi all'aeroporto di Fiumicino sul primo volo Alitalia Roma-Palermo.

La partenza dell’aereo di Alitalia prevista alle 13.15 per Palermo ha accontentato molti, ma non tutti dei 125 passeggeri. La carta d’imbarco, dopo la consegna del bagaglio, reca la scritta 'Sby', ovvero Stanb by.

"C'è stato un overbooking di Alitalia per cui molti saranno imbarcati sul volo delle 17.15. Ho pagato questo biglietto 280 euro ed è assurdo che non avessero previsto che dopo due mesi la gente sarebbe finalmente tornata a casa», dice Tania costretta a terra per alcune ore. Le fa eco uno studente di Palermo: "Io ho provato a fare check-in on line da venerdì ma non funziona nulla".

"Alitalia ci ha rassicurato di aver messo a disposizione due Boeing 777, quelli che si usano per i viaggi internazionali. Poi, per consolarci ci hanno dato un voucher per un panino e una bibita. Come alle gite scolastiche", dice Maria Rosa. I 125 vengono imbarcati ma in ritardo, "poiché servono diversi bus per arrivare a bordo". Dopo oltre un’ora di ritardo l'aereo è pronto a decollare per Palermo.

