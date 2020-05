Via libera alle messe coi fedeli, il Papa: "Per favore seguite le regole antivirus"

«In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo. Ma per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire la salute di ognuno». Lo ha detto Papa Francesco al Regina Caeli.

Papa Francesco ha rivolto un pensiero alle bambine e ai bambini che in questo mese di maggio avrebbero dovuto ricevere la Prima Comunione, festa rinviata da tutte le parrocchie a causa dell’emergenza coronavirus. «Nel mese di maggio, in tante parrocchie è tradizione celebrare le Messe di Prima Comunione. Chiaramente, a causa della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso - ha detto Papa Francesco - ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l'Eucaristia. Carissimi, vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pregando, leggendo il libro di catechismo per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino!», ha concluso il Papa

Come ogni domenica anche oggi Papa Francesco, al termine della recita della preghiera del Regina Caeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, si è comunque affacciato alla finestra per benedire piazza San Pietro vuota. Ma le telecamere di Vatican Media hanno inquadrato fino alle transenne dove, per la prima volta dall’inizio del lockdown, c'erano alcuni fedeli ad aspettare la benedizione del pontefice.

