Incendi in Sicilia, domani allerta rossa della protezione civile: "Alto rischio di roghi"

Domani rischia di essere un sabato davvero difficile per gli incendi in Sicilia. La protezione civile infatti ha diramato un' allerta rossa per molte zone dell'Isola, come le province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani, dove secondo le previsioni, anche meteo, ci potrebbe essere una forte possibilità di vedere roghi gravi come quelli di questi ultimi giorni. Semplicemente torneranno le alte temperature, con un forte vento di scirocco che potrebbe spingere le fiamme.

"Un’ampia e profonda struttura depressionaria, centrata sulla Penisola Iberica, continua a determinare la risalita di un flusso caldo e umido sud-occidentale sulle regioni centro-meridionali italiane e una spiccata instabilità sulle quelle settentrionali, con rinforzo generale della ventilazione meridionale - si legge dell'avviso -. Nei prossimi giorni l’attenuazione del flusso favorirà una diminuzione dell’instabilità; al nord domani si prevedono ancora fenomeni, specialmente sulle aree alpine ed appenniniche, e domenica l’instabilità diminuirà, mentre al centro-sud il tempo sarà prevalentemente stabile e temperature elevate"

Intanto canadair ancora in azione a Palermo per domare gli incendi che da mercoledì scorso sono divampati a macchia di leopardo in tutta la provincia, anche se la situazione sembra comunque migliorata rispetto alle scorse 48 ore. Da ieri pomeriggio interventi aerei per arginare le fiamme che si sono sviluppate nella zona di Baida, dove il fuoco si è propagato tra la macchia mediterranea e il bosco, a Monte Cuccio e a San Martino. Impegnati incessantemente con di verse squadre anche i vigili del fuoco del comando di Palermo che hanno ricevuto centinaia di telefonate.

Alcune zone di Palermo, questa mattina, si sono svegliate con una densa nube di fumo che ha preoccupato non poco i residenti. Altri focolai, sempre di macchia mediterranea, anche a Caccamo, a Giardinello e a Monreale.

© Riproduzione riservata