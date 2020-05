Coronavirus in Italia: calo netto dei malati e quasi 5mila guariti, ma ancora 242 morti

È in calo la curva epidemica del coronavirus in Italia, ma i decessi restano ancora sopra quota 200. Oggi si registrano 789 nuovi casi - cui peraltro andrebbero sottratti 55 casi del Lazio riferiti a recuperi di giorni precedenti - contro i 992 di ieri, per un totale di 223.885 contagi dall’inizio dell’epidemia. Con un rapporto positivi/tamponi crollato all’1,15%, mai così basso: ormai, in sostanza, su 100 tamponi fatti quasi 99 risultano negativi. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Ancora alto il numero dei decessi: 242 oggi (in lieve calo rispetto ai 262 di ieri), da due giorni tornato sopra i 200 dopo diversi giorni di numeri più contenuti. Il totale delle vittime sale così a 31.610. Di contro è boom di guariti: 4.917 in un giorno (ieri 2.747), con il totale che supera i 120 mila (120.205).

Per effetto di questi dati, c'è un calo netto del numero di attualmente positivi: -4.370 (ieri -2.017) che porta il totale a 72.070. E si conferma il trend di riduzione dei ricoveri, ormai costante da quasi sei settimane: quelli in regime ordinario registrano 661 unità in meno (10.792 totali) mentre le terapie intensive calano di altre 47 unità, scendendo a 808. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 60.470.

