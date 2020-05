Coronavirus in Sicilia, 11 i nuovi contagi: aumentano i tamponi e i guariti, calano ancora i malati

Aumentano i tamponi in Sicilia, mille in più di ieri, e anche i nuovi positivi, che sono però solo 7 in più delle 24 ore precedente (11 contro 4), con una curva del contagio che aumenta dello o,3%.

I malati sono meno, mentre aumentano i guariti, i dimessi e i posti liberi in terapia intensiva. Un decesso in più, in provincia di Messina. Si mantengono buoni i dati della Sicilia sull'emergenza coronavirus, a 10 giorni dall'inizio della Fase 2, con il 18 maggio atteso per ulteriori aperture.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (+11), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1).

Degli attuali 1.889 positivi, 225 pazienti (-24) sono ricoverati - di cui 13 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Ecco i dati delle province: Agrigento, 63 (0 ricoverati, 77 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 78 (9, 75, 11); Catania, 679 (56, 273, 95); Enna, 225 (23, 167, 29); Messina, 353 (62, 151, 54); Palermo, 378 (51, 138, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 54 (19, 160, 27); Trapani, 22 (1, 112, 5).

