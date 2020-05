Coronavirus in Sicilia, boom di guariti: sempre meno malati e ricoverati, contagi in netto calo

in Sicilia 80 guariti in 24 ore, sempre meno malati e sempre ricoveri, calano anche i contagiati (con un numero maggiore di tamponi rispetto a ieri), con un decesso (in provincia di Palermo), una curva di aumento solo dello 0,2%, ai minimi. Numeri senza dubbio incoraggianti, quelli forniti dalla Regione per l'epidemia di coronavirus in Sicilia. Per vedere gli effetti della "Fase 2", si dovrà aspettare almeno 10 giorni.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 95.695 (+2.696 rispetto a ieri), su 85.674 persone: di queste sono risultate positive 3.288 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 persone (-74), 910 sono guarite (+80) e 251 decedute (+1). Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 21 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 694 (82, 243, 90); Enna, 288 (114, 104, 29); Messina, 362 (71, 138, 52); Palermo, 396 (58, 96, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 71 (4, 63, 5).

