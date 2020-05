Ripartono anche Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot: il calendario

Dopo un mese e mezzo di chiusura forzata, a causa dell'epidemia Coronavirus, il gioco pubblico torna lentamente alla normalità. In particolare, da questa settimana - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - ripartono Lotto, SuperEnalotto, SiVinceTutto ed Eurojackpot.

Già dallo scorso lunedì 27 aprile è possibile giocare nuovamente a VinciCasa, 10eLotto, Win for Life e Million Day, anche presso le Ricevitorie, con i consueti appuntamenti giornalieri.

Lotto (con il Simbolotto e con il 10eLotto serale) e Superenalotto ripartiranno invece martedì (per poi proseguire con le tradizionali estrazioni di giovedì e sabato) con il concorso in programma domani, 5 maggio, ma già da oggi si potrà convalidare la propria giocata. Il SiVinceTutto riparte con il concorso di mercoledì 6 maggio, mentre venerdì 8 maggio sarà la volta dell'Eurojackpot. Ecco il calendario degli appuntamenti di questa settimana:

Lunedì 4 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto

Martedì 5 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Mercoledì 6 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, SiVinceTutto

Giovedì 7 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Venerdì 8 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Eurojackpot

Sabato 9 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Domenica 10 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto

