Palermo-Catania, ripartono i cantieri: da mercoledì lavori allo svincolo di Tremonzelli

Riaprono i cantieri sull'autostrada A19 “Palermo-Catania”. Da mercoledì 6 ripartono i lavori sullo svincolo di Tremonzelli con interventi di pavimentazione di tutte le rampe.

I lavori, che verranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, comporteranno quindi la chiusura a giorni alterni delle rampe. Nel dettaglio, mercoledì 6 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di immissione in autostrada in direzione Catania.

Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo. Lunedì 11 maggio sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania. Martedì 12 e mercoledì 13 maggio sarà chiusa, infine, la rampa di immissione in autostrada in direzione Palermo.

Gli svincoli alternativi saranno quelli di Irosa o Scillato, a seconda delle località di provenienza e destinazione finale.

