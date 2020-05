Coronavirus in Sicilia, calano contagi e malati: meno ricoveri e meno posti occupati in terapia intensiva

Dopo più di una settimana torna a scendere il numero dei malati attuali in Sicilia da coronavirus: uno in meno rispetto al resoconto di ieri. Anche il numero dei positivi scende rispetto a 24 ore fa, così come i ricoveri e i posti occupati in terapia intensiva.

Due i decessi, in provincia di Catania. La curva del contagio è dello 0,5%, ai minimi dall'inizio dell'epidemia. Numeri confortati dunque al primo giorno della "fase ", c'è da vedere, come tutti sperano, che lo siano anche tra qualche giorno.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 87.166 (+1.211 rispetto a ieri), su 79.336 persone: di queste sono risultate positive 3.255 (+15), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (-1), 809 sono guarite (+14) e 244 decedute (+2).

Degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 27 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.799 (+8) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 127 (16, 24, 11); Catania, 683 (84, 238, 88); Enna, 296 (119, 93, 29); Messina, 375 (76, 124, 51); Palermo, 393 (61, 95, 28); Ragusa, 54 (5, 32, 6); Siracusa, 113 (39, 96, 25); Trapani, 92 (4, 42, 5).

© Riproduzione riservata