Mafia in provincia di Siracusa, scarcerato per motivi di salute Carmelo Terranova

Il tribunale di Sorveglianza di Bari ha disposto la scarcerazione per motivi di salute di un boss, Carmelo Terranova, 72 anni, esponente di spicco della cosca Aparo di Floridia-Solarino (Siracusa) e condannato a tre ergastoli per omicidio.

L’istanza è stata accolta dal magistrato che ha accertato lo stato di salute precario del detenuto, vittima negli anni scorsi di un infarto; con l’emergenza Covid19 in corso, è stato deciso di trasferirlo nella sua abitazione, agli arresti domiciliari. Carmelo Terranova, difeso dall’avvocato Antonio Meduri, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Siracusa per gli omicidi di Salvatore Pernagallo, di Francofonte avvenuto il 7 aprile 1992, di Salvatore Navarra, ex autista del sindaco di Canicattini, verificatosi nel 1992 nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Aparo-Nardo-Trigila e il gruppo Urso-Bottaro, ed infine per la strage di San Marco, avvenuta il 3 settembre 1992. Oltre a Carmelo Terranova, per l’omicidio di Pernagallo, nipote del boss di Scordia Giuseppe Di Salvo, successivamente divenuto collaboratore di giustizia, è stato condannato anche il boss di Lentini Sebastiano Nardo.

