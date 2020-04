Coronavirus in Italia, calano i nuovi contagi e i malati: ancora in netto aumento i guariti

Sale a 203.591 il numero totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 2.086 unità su ieri: dato stabile (ieri l’aumento era stato di 2.091), ma che fa registrare oggi più tamponi di ieri (63.827 contro 57.272), e un rapporto positivi/tamponi che scende al 3,2%, il più basso dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano delle 18 della Protezione Civile.

I guariti sono 2.311 (ieri 2.317), per un totale di 71.252, mentre il numero dei decessi scende a 323 (ieri 382), portando il computo delle vittime a 27.682. Per effetto di questi dati, cala ulteriormente il numero delle persone attualmente positive, 548 in meno oggi, con il totale che scende a 104.657.

Si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 513 unità (19.210, da due giorni tornati sotto la soglia psicologica dei 20.000), mentre le terapie intensive calano di 68 unità, per un totale di 1.795 (solo tre settimane fa si superavano i 4.000 posti letto occupati). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 83.652.

© Riproduzione riservata