Coronavirus a due velocità in Italia: oggi in 4 regioni al Nord 1.500 casi, in tutto il Sud 104

Si fa sempre più evidente la differenza, a livello epidemiologico, tra le 4 regioni principalmente colpite dal Covid-19 - Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto - e il Sud Italia. Basti pensare che oggi, sui 2.086 casi riportati, 1.577 si contano nelle 4 regioni del Nord, oltre tre quarti del totale, mentre in tutto il Sud si registrano numeri che, da soli, indurrebbero a guardare alla Fase 2 sicuramente con maggiore fiducia: tutte insieme Campania (+30), Puglia (+49), Sicilia (+20), Calabria (+5) e Basilicata (0) hanno totalizzato in 24 ore 104 casi, un settimo di quelli della sola Lombardia (+786).

Nel centro Italia invece il numero di nuovi contagi è più elevato rispetto al Sud, ma sempre molto meno in confronto alle regioni del Nord: +78 nel Lazio, +61 in Toscana, +35 nelle Marche, +24 in Abruzzo, addirittura +5 in Sardegna, tutte crescite molto ridotte, cui si aggiunge il Molise che fa zero casi, come peraltro la Basilicata.

Quanto ai trend di crescita, la Lombardia si conferma in calo, con 786 nuovi casi contro gli 869 di ieri, mentre preoccupa il Piemonte, che accumula altri 411 casi (ieri 352), e che è la Regione cresciuta più di tutte nell’ultima settimana:dal 20 aprile +17,5% contro, ad esempio, il +9,7% della Lombardia e il +9% del Veneto.

