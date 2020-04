Tra i congiunti parenti fino all'ottavo grado, il ministro Patuanelli: "Niente passeggiata con gli amici"

Mantenere le distanze ed evitare le uscite senza un valido motivo. La fase 2 non perde di vista la prudenza. "La passeggiata con l'amico no, certamente si può fare attività motoria singolarmente" ma "bisogna mantenere la distanza sociale e i dispositivi di protezione in questa fase in cui si apre un po'. Ci sono ancora 105mila contagiati, dobbiamo evitare di tornare ai dati dell'inizio di marzo", ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli rispondendo ad alcuni dubbi sul Dpcm per la Fase 2.

Tra i "congiunti" ci sono "parenti fino all'ottavo grado e affini ma anche i fidanzati. Per queste persone sarà consentito ricongiungersi". In questa fase dell'emergenza coronavirus "credo che l'importante sia mantenere il distanziamento, l'uso della mascherina e l'uso dei guanti" ha detto Patuanelli, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4. "Credo siano comportamenti che ormai sono entrati nelle dinamiche sociali, purtroppo. Io sono qui da 60 giorni e non vedo la mia famiglia. Sappiamo bene quali rischi e pericolo abbiamo corso".

LE RIAPERTURE. Quanto alla scelta di riaprire gradualmente, il ministro ha ricordato che dal 4 maggio ripartiranno "oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori. Seguiamo l'esperienza dei Paesi che hanno aperto presto e poi hanno dovuto chiudere, come Corea, Singapore e in parte la Cina. Noi siamo stati i primi a dovere combattere contro il virus. Non è vero che la fase 2 non c'è, oggi il comparto tessile può riattivarsi, dal 4 maggio tutta la manifattura, il commercio all'ingrosso e poi toccherà al dettaglio".

"Il mio cuore mi porta a dire 'apriamo' i settori produttivi, penso anche alle piccole imprese e agli artigiani. Ma ci si scontra con il tema sanitario. Deve esserci un equilibrio - ha concluso - ed è quello che stiamo cercando di fare in questa prima fase di riaperture".

AIUTI ALLE IMPRESE. Nel prossimo decreto aprile ci saranno "15 miliardi di indennizzi diretti alle imprese a fondo perduto: 5 miliardi per la riconferma dei 600 euro che diventeranno 800 nella seconda mensilità, poi 10 miliardi a fondo perduto per le microimprese", ha annunciato il ministro, spiegando che si tratta di aiuti per "4 milioni e 600 mila imprese, il 96% delle imprese italiane".

"Sburocratizzare l'Italia e' complesso, ma credo che il modello Genova possa essere replicato" per le opere pubbliche.

