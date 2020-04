Coronavirus in Sicilia, calano i nuovi contagi: diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti

Altro giorno di assoluta stabilità nella curva dei contagi da coronavirus in Sicilia, che sale solo dell'1,6%. Con una diminuzione, anche piuttosto marcata, di "nuovi positivi" rispetto a ieri (+48 oggi contro il +76 di ieri) a fronte di un numero di tamponi praticamente invariato, dopo il record di ieri. Gli "ancora positivi" (tolti dunque i guariti e i decessi) sono "soltanto" 28 in più di ieri. A proposito di guariti, ormai da giorni sono stabilmente più dei morti (oggi 2, minimo da settimane).

Dunque, una situazione che rimane piuttosto buona, anche se difficilmente si arriverà a "contagi zero" a fine aprile. Ipotesi tra l'altro già smentita da alcuni studiosi che spostano la data almeno a metà maggio. Ovviamente se le misure di contenimento del Covid-19 continueranno ad essere rispettate. La Sicilia rimane la penultima come tasso di mortalità in Italia ed è ancora la Regione dove si registra il minor tasso di contagiati in rapporto agli abitanti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.883 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati - di cui 35 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Questa la divisione degli attuali positivi: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 115 (15, 16, 10); Catania, 695 (99, 118, 73); Enna, 316 (165, 37, 25); Messina, 408 (120, 64, 43); Palermo, 354 (70, 46, 27); Ragusa, 60 (4, 6, 6); Siracusa, 98 (57, 81, 18); Trapani, 112 (5, 18, 5).

