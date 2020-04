Coronavirus, da Palermo a Siracusa con la tenda da campeggio: sanzionato

Aveva deciso di trascorrere la notte sotto le stelle nella località balneare di Ognina, nel Siracusano, noncurante delle norme anti-coronavirus. È stato sanzionato un 55enne palermitano sorpreso a campeggiare con la sua tenda.

I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa nell'ambito dei controlli per l'applicazione delle misure di contenimento del coronavirus, lo hanno sanzionato. I militari hanno inoltre sorpreso e sanzionato nella frazione di Cassibile cinque uomini, non conviventi tra loro, che a bordo di un'autovettura si aggiravano per le vie della frazione.

