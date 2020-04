Coronavirus, calano i contagi in Sicilia: più posti in terapia intensiva liberi, più guariti e record di tamponi

La vigilia di Pasqua regala alla Sicilia dati sempre più incoraggianti per quanto riguarda la lotta al coronavirus, ma da domani si apre una settimana importantissima, visto che non si sa quale impatto potrebbe avere Pasqua e Pasquetta e gli "sgarri" che il governatore Musumeci e l'assessore alla salute Razza temono. Ci saranno i controlli ma è impossibile pensare che potranno arginare tutto. Dunque, importante è mantenere il rigore che ci ha portato ad essere una delle Regioni fino ad ora più virtuose.

I contagi rispetto a ieri sono calati, così come i ricoveri e anche le terapie intensive occupate, e anche oggi i guariti sono per fortuna molto più dei decessi. Scesa anche la curva di contagi, da 3,1% a 2,7%, ai minimi assoluti. Record anche per i tamponi, 2631 rispetto a ieri, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).

Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati - di cui 58 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 116 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 102 (21, 5, 9); Catania, 570 (138, 47, 55); Enna, 281 (179, 16, 19); Messina, 356 (146, 24, 32); Palermo, 297 (70, 39, 15); Ragusa, 53 (11, 4, 4); Siracusa, 92 (48, 34, 9); Trapani, 100 (17, 16, 4).

