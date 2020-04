Coronavirus in Sicilia, contagi costanti ma boom di guariti: trentacinque in un solo giorno

Contagi costanti nell'epidemia coronavirus in Sicilia, con il numero di positivi praticamente uguale a ieri ma con un crollo di positivi "attuali", grazie al boom di guariti: 35 in un solo giorno, mai così tanti in 24 ore. La curva è in leggero caro rispetto a ieri (3,1%), ma adesso preoccupa, e non poco, il "focolaio" della clinica Villa Maria Eleonora a Palermo, dove i contagi accertati, fino ad ora, sono 22, ma potrebbero essere molto di più, visto che sono in attesa di risultato almeno 150 tamponi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 31.156 (+2.414 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.302 (+70), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.967 persone (+25), 187 sono guarite (+35) e 148 decedute (+10).

Degli attuali 1.967 positivi, 630 pazienti (+1) sono ricoverati - di cui 62 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.337 (+24) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 116 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 102 (21, 5, 9); Catania, 570 (138, 47, 55); Enna, 281 (179, 16, 19); Messina, 356 (146, 24, 32); Palermo, 297 (70, 39, 15); Ragusa, 53 (11, 4, 4); Siracusa, 92 (48, 34, 9); Trapani, 100 (17, 16, 4).

