Pasqua e Pasquetta, a Palermo chiusa la Favorita e rafforzati i controlli delle forze dell'ordine

In occasione delle festività pasquali verranno rafforzati i controlli delle forze dell'ordine a Palermo e presidiati diversi luoghi, tra cui il Parco della Favorita, chiuso al pubblico, i varchi d'accesso verso Monte Pellegrino e al mercato di Ballarò e il pratone del Foro Italico. Tutti luoghi dove potrebbero registrarsi degli assembramenti, assolutamente vietati durante l'emergenza del coronavirus. Lo ha stabilito il sindaco Leoluca Orlando.

"Ancora una volta - ha detto il sindaco - il mio appello è rivolto a tutti i cittadini affinchè rispettino l'obbligo di restare a casa. Sono convinto che vivere una anomala Pasqua e una anomala Pasquetta rispetto a quelle che sono le nostre tradizioni possa rappresentare uno degli ultimi sacrifici a cui siamo chiamati. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che comprendono il drammatico momento che stiamo vivendo e a tutte quelle persone, forze dell'ordine, medici, infermieri, sanitari e volontari che continuano e continueranno sul campo la propria attività professionale a difesa della nostra incolumità fisica".

Per le festività pasquali tutti gli esercizi commerciali, quindi anche le panetterie ed i supermercati, resteranno chiusi al pubblico, secondo quanto stabilito dall'ordinanza emanata dalla Regione sicilia.Vietati i servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.

A Palermo, sabato, nei turni di mattina e pomeriggio saranno 20 le pattuglie impiegate nei servizi di ordine pubblico e 23 quelle destinate alla verifica del rispetto delle ordinanze nazionali e regionali. Domenica, sempre nei turni mattinali e pomeridiani, saranno impiegate rispettivamente 20 e 23 pattuglie, mentre nel giorno di Pasquetta 18 e 25 pattuglie. A queste, nei giorni di domenica e lunedì prossimo, si aggiungono 4 pattuglie di infortunistica stradale, 3 per il Tso e 4 in turni centrali e posti fissi. Rimangono chiuse anche le ville e i giardini comunali ed il divieto di gite fuori porta, di spostamenti nelle seconde case e verso i luoghi di villeggiatura.

Vietata anche la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, comprese le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

Il sindaco ha anche voluto "ringraziare tutti i dipendenti comunali che stanno lavorando in queste ore e che lavoreranno anche nei giorni festivi per garantire sicurezza, serenità e servizi".

© Riproduzione riservata