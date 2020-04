Il Papa: "I mafiosi e chi approfitta dei bisognosi si convertano"

Mafiosi, usurai e profittatori della pandemia di coronavirus si convertano. Usa le parole di Giovanni Paolo II nella valle dei templi di Agrigento, Papa Francesco, quando questa mattina entra nella cappella di Santa Marta per la messa mattutina.

«Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di coronavirus fa commercio con i bisognosi», sono state le parole di Bergoglio, «quanti profittano delle necessità degli altri e vendono» loro a prezzo non congruo.

Il Pontefice cita esplicitamente «mafiosi, usurai, tanti» altri. Ed aggiunge: «che il Signore tocchi i loro cuori e li converta»

