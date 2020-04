Coronavirus in Sicilia, i contagi scendono ancora: giù anche la terapia intensiva, 7 i nuovi decessi

Prosegue il calo dei contagi in Sicilia, sono 41 in più i positivi registrati oggi, ossia sette in meno rispetto a quanto rilevato ieri, quando il dato era +48. Numeri che lasciano ben sperare, così come accade per i pazienti in terapia intensiva: sono 74 oggi, cioè -2 rispetto a ieri. Un dato che indica un graduale superamento dei casi più gravi. È questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia in merito all'emergenza Coronavirus, che emerge dal bollettino giornaliero della Regione Siciliana aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 6 aprile.

Entrando nel dettaglio dei dati.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 23.464 (+1.560 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.046 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.815 persone (+41), 108 sono guarite (+4) e 123 decedute (+7).

Degli attuali 1.815 positivi, 637 pazienti (+5) sono ricoverati - di cui 74 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.178 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province siciliane. Agrigento, 106 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 92 (22, 4, 8); Catania, 540 (159, 25, 49); Enna, 271 (168, 1, 15); Messina, 320 (139, 17, 25); Palermo, 260 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 79 (44, 25, 7); Trapani, 100 (24, 1, 3).

