Bimbo di 4 anni precipita dalla finestra e muore: tragedia a Caserta

Un bimbo di 4 anni di nazionalità romena è morto stamani all’ospedale di Caserta dopo essere caduto ieri pomeriggio da una finestra al quarto piano dell’abitazione in via Roma, pieno centro del capoluogo. Per la polizia di Stato si tratterebbe di un incidente; disperati i genitori del piccolo.

Secondo quanto riscontrato dai poliziotti del reparto Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Caserta, il piccolo sarebbe caduto dopo essere salito su un tavolino, sul quale era solito disegnare, che era accanto alla finestra. Ma ieri si è sporto troppo salendo e ha perso l’equilibrio.

Il piccolo è stato soccorso e portato all’ospedale di Caserta, dove il medici lo hanno intubato; nonostante le condizioni fossero gravi, sembrava che potesse salvarsi. Il bimbo aveva riportato una frattura al braccio, ma le lastre hanno anche accertato numerose fratture interne, tra cui una al cranio; nella notte le condizioni del bambino sono peggiorate ed è morto.

(ANSA)

