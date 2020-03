Bimbo scomparso nel Materano trovato cadavere nel fiume Bradano

Tragedia in Basilicata. È stato trovato morto, nel fiume Bradano, il piccolo Diego, il bimbo di appena 3 anni di cui non si avevano notizie da ieri mattina. Il corpo è stato trovato in contrada Marinelle a Metaponto, in provincia di Matera.

Il piccolo era uscito di casa in un momento di distrazione dei genitori. Alle ricerche hanno preso parte forze dell’ordine, volontari e numerosi cittadini.

Sono stati i carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all’utilizzo dei cani "molecolari", a trovare il cadavere in un canneto che costeggia il letto del fiume.

© Riproduzione riservata