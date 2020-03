Coronavirus: rallenta il contagio e aumentano i guariti in Sicilia, ma altri sei morti

Sono 73 le persone risultate positive in Sicilia nella giornata di oggi, così come riporta il bollettino di venerdì 27 marzo, comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Sono 7 in più, rispetto a ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva e crescono anche i guariti che adesso sono 53. Nel bilancio vanno però contate sei vittime in più che portano a 39 il numero complessivo dei morti.

Nella sola giornata di oggi sono stati eseguiti duemila tamponi. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079. Di questi sono risultati positivi 1.260, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone.

Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 55 (2 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 49 (22, 2, 4); Catania, 344 (129, 13, 18); Enna, 147 (89, 1, 7); Messina, 216 (126, 5, 6); Palermo, 204 (82, 13, 2); Ragusa, 29 (8, 3, 0); Siracusa, 63 (18, 14, 2); Trapani, 61 (24, 0, 0).

«Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso oggi, è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia - dichiara l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza -. Esso, infatti, appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell'aumento dei laboratori e quindi dei tamponi processati. Allo stesso modo, va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l'attenzione deve rimanere altissima, rispettando le prescrizioni previste dai protocolli».

