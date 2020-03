Coronavirus, l'Aifa: "I medici di famiglia potranno prescrivere farmaci anti Aids"

Sulla cura del coronavirus arrivano nuovi spiragli dall'Agenzia italiana del farmaco. "A breve libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti-Aids" per il trattamento del Covid-19, ha detto il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, a Radio Capital. Magrini ha inoltre sottolineato come per altri farmaci, come l'anti-malarico clorochina, ci siano invece "rischi" ed è "necessaria cautela rispetto ad un uso di massa".

Riferendosi quindi alle segnalazioni in merito alla carena di alcuni tipi di farmaci, Magrini ha affermato che "per alcuni farmaci fondamentali come gli anestetici ci stiamo lavorando perchè c'è stata una carenza anche distributiva. Carenti anche alcuni farmaci acquistati dai cittadini in via preventiva".

"Non è invece vero - ha aggiunto - che ci sia stata una carenza ospedaliera di ossigeno e di insulina". Magrini ha anche annunciato che sono in arrivo scorte di tamponi per lo screening. "Tuttavia - ha spiegato Magrini - i tamponi di massa o su larghi campioni hanno secondo me una valenza di ricerca. Un loro uso terapeutico, salvo per chi ha sintomi, a mio avviso - ha concluso - non è necessario".

Poi un invito agli italiani: "Non siamo ancora fuori dalla crisi emergenziale e non bisogna mollare, bisogna restare a casa per 2-3 settimane almeno".

© Riproduzione riservata