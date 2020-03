Coronavirus, calano i positivi per il terzo giorno consecutivo ma tornano a crescere le vittime

Per il terzo giorno consecutivo cala il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.612 mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.957. Torna invece a salire il numero delle vittime in un solo giorno: oggi sono 743 mentre ieri erano 601 e domenica 651. Sono 69.176 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, di cui 54.030 attualmente positivi, 8.326 guariti e 6.820 morti. Sono i dati resi noti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. In un giorno raddoppiano i guariti, passando da +408 a +894. I ricoverati con sintomi sono 21.937 (+1.245 su ieri), quelli in terapia intensiva 3.396 (+192), mentre sono in isolamento domiciliare 28.697 persone (+2.175).

«Su qualche giornale è apparsa una notizia che fa interpretare la possibilità che le misure siano prorogate di default fino a luglio. Assolutamente no. La durata delle attuali misure è il 3 di aprile. Nei giorni precedenti verranno prese le decisioni del caso rispetto al prolungamento o meno». Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli nel punto stampa in Protezione Civile.

«A proposito dei laboratori in grado di fare diagnostica, al 20 marzo sono aumentati a 77. C'è in corso una valutazione di approcci diagnostici per l’identificazione dell’Rna virale, il golden standard, che possono ridurre i tempi tecnici rispetto ai test tradizionali, fino a tempi strettissimi».

