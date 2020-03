In Sicilia altri 91 casi di coronavirus, ma nessuna impennata nei contagi: 13 le vittime

Sono 91 le persone contagiate in più registrate in Sicilia, così come comunica il bollettino, aggiornato alle ore 12 di lunedì 22 marzo, della Regione Siciliana. Un incremento che però è inferiore a quello registrato ieri se si considera anche il numero di test effettuati.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 6.375. Di questi sono risultati positivi 721 (91 + di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 681 persone (+85 rispetto a ieri).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 42; Caltanissetta 28; Catania 262; Enna, 38; Messina 115; Palermo 98; Ragusa 8; Siracusa, 48; Trapani, 42.

Tredici i pazienti deceduti: 5 a Catania, 4 a Enna, 1 ciascuno ad Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Siracusa.

Sono ricoverati 310 pazienti (39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 0 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani) di cui 60 in terapia intensiva, mentre 371 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa).

© Riproduzione riservata