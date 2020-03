Più tamponi in Sicilia, cresce il bilancio dei positivi al coronavirus: altri 82 casi, aumento record

Ottantadue casi di coronavirus in più rispetto a ieri in Sicilia. Il bilancio si aggrava nell'Isola, secondo i dati forniti dalla Regione e aggiornati alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo). Complessivamente dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Di questi sono risultati positivi 490 (82 + di ieri), 458 se si escludono le persone guarite e i pazienti deceduti.

Aumentano, dunque, i casi, e potrebbe essere anche una diretta conseguenza dell'aumento dei tamponi effettuati, 500 in più rispetto a ieri. L'ultima ordinanza di Musumeci estende, infatti, il test a tutti i sanitari, ma non solo. Coinvolti nell'esame per accertare il coronavirus anche gli oltre 30mila siciliani giunti dal Nord che hanno dichiarato il loro ritorno nell'Isola.

Tra le province siciliane c'è un netto incremento dei casi a Messina, oggi ne risultano 66, ovvero 31 in più di ieri. Il numero più alto resta a Catania con 181 casi, a seguire Palermo con 52, Siracusa 42, Agrigento 34, Trapani 27, Caltanissetta 26, Enna 23, Ragusa 7.

Attualmente risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva. Salta agli occhi il dato di Messina con 23 ricoveri in più rispetto a ieri. Sono 204 le persone in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 i deceduti accertati (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna).

