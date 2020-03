Coronavirus, la nave Costa Luminosa a Savona: a bordo anche passeggeri con sintomi

È arrivata in porto a Savona la nave da crociera Costa Luminosa partita dal porto di Marsiglia ieri sera poco dopo le 19. Secondo quanto appreso, a bordo ci sono circa 720 persone (719 sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti dalla compagnia di navigazione), alcune con sintomi.

In banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave 'libera' o 'contaminata'. Al vertice in prefettura a Savona, che sarà tenuto in streaming, prenderà parte anche l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

"Nel corso della riunione - ha detto Giampedrone- decideremo come muoverci insieme alla società armatrice. A bordo - ha ricordato - ci sono cittadini di molti Paesi diversi. Ma abbiamo già detto che c'è un termine temporale per permettere alla nave di restare in porto a Savona". Secondo quanto appreso, i passeggeri asintomatici verranno portati al loro domicilio dove dovranno effettuare il periodo di autoisolamento per 14 giorni.

