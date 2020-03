Fake news sul coronavirus, l'Agcom avvia un procedimento su Panzironi

Pericolose e dilaganti le fake news sul coronavirus. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è impegnata nella lotta alle notizie false e tendenzione e ha avviato un procedimento sanzionatorio contro le tv che diffondono il programma di Adriano Panzironi, «Il Cerca Salute -LIFE 120».

Nell’emergenza sanitaria causata dalla Covid-19, Panzironi è "arrivato a suggerire l’utilizzo di vitamina C e D - prodotti commercializzati da LIFE120 e pubblicizzati nel corso delle trasmissioni - per prevenire l’infezione. Tale condotta è oggettivamente grave in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e del momento drammatico per il Paese», sottolinea Agcom.

